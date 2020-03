Dette bildet skaper sterke reaksjoner: – Det er idiotisk

Tirsdag starter den såkalte kandidatturneringen i sjakk i russiske Jekaterinburg. I potten ligger det en billett til å møte regjerende verdensmester Magnus Carlsen til ny VM-kamp senere i år.

I forkant av turneringen har et bilde fra åpningsseremonien blitt mye omtalt. Bildet, som er tatt dagen før turneringsstart, viser en fullsatt konsertsal med det som skal være over 2000 gjester.

Tidligere samme morgen hadde Arkadij Dvorkovitsj, presidenten i Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), vært klar på at «sikkerhet er vår prioritering», for å hindre spredning av koronaviruset.

– Det er paradoksalt. På den ene siden tillater man det, så sier man samtidig at spillerne ikke skal håndhilse. De skal sitte i totalt over 100 timer overfor hverandre og eksponere hverandre for hosting og hva det måtte være. Det er pussig må jeg si, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

– Det er idiotisk, men samtidig var ikke spillerne til stede, poengterer Atle Grønn, Aftenpostens sjakkspaltist.

Turneringen skal etter planen starte tirsdag klokken 12 og vare frem til 4. april.

VM-vinner trekker seg i protest

Vladimir Kramnik er en av sjakkens beste spillere gjennom tidene. Russeren, som i fjor annonserte at han legger opp som sjakkspiller, skulle i utgangspunktet kommentere mesterskapet. Mandag valgte han å trekke seg i protest mot arrangørene.

– Med all respekt for jobben Fide har gjort i det siste, så mener jeg at kandidatturneringen burde vært utsatt med tanke på dagens katastrofale humanitære situasjon i verden, skriver han i et innlegg.

Kramnik oppgir tre grunner til at han velger å trekke seg: Det skader hans omdømme, FIDE går imot Russlands forbud mot å arrangere sportsarrangementer og at på grunn av situasjonen i verden blir det helt feil tidspunkt for en slik turnering.

Bae mener Kramnik har et godt poeng.

– Det er klart at det fremstår som en pragmatisk avgjørelse, der man ser at hvis dette bortfaller, så faller hele VM-syklusen i fisk. Som Kramnik gir uttrykk for i kraftfulle ordelag, er det grunn til å være kritisk. Hvorfor skal sjakken fortsette når andre idretter legger sine ting på is? spør NRKs sjakkekspert.

– Spillerne faller ikke om og dør

Selv om Grønn ser hvor kritikken kommer ifra, mener han det ikke er helt uforsvarlig å arrangere turneringen.

– Det er ikke sånn at en spiller faller om og dør. Det verste som kan skjer er at en spiller blir syk, sier eksperten.

– Det er ikke så annerledes fra et TV-studio, der journalister sitter i timevis og diskuterer koronaviruset med samme avstand som ved et sjakkbrett, legger han til.

Grønn påpeker også at spillerne skal testes flere ganger daglig for å sikre at de er friske og i form til å spille. Det er også et arrangement som kan gi underholdning til millioner av mennesker i disse koronatider.

Har innført en rekke tiltak

Fides kommunikasjonssjef David Llada forteller i en e-post at inntil mandag, så var det tillatt med store samlinger (opp til 5000 personer) i Russland. Han presiserer at ingen av utøverne var til stede under mandagens åpningsseremoni.

– Spillerne er i nesten fullstendig isolasjon. Turneringen spilles på det samme hotellet som de bor. Tilskuere er ikke tillatt, forteller han.

Llada påpeker også at fra og med tirsdag, så tilsier nye regler at store forsamlinger, som konserter, skal begrenses i Russland.

I et tilsvar henviser Fide også til en rekke sikkerhetstiltak de har innført for å sikre helsen og sikkerheten til utøverne:

Alle deltagere og dommere har tilgang på en kvalifisert sykepleier.

Spritbaserte håndrensere vil være tilgjengelig til enhver tid.

Munnbind vil alltid være tilgjengelig i ønsket mengde.

Håndhilsing før og etter kamper er valgfritt.

Tilskuere vil ikke ha tilgang til spillområdet.

Munnbind og desinfeksjonsmidler må være tilgjengelig på alle hotellrom der deltagere og funksjonærer skal bo, samt i alle kjøretøyer som brukes under turneringen.

Avlyser all idrett, men ikke sjakk

Mandag kom Det russiske idrettsforbundet med en klar melding om at alle internasjonale arrangementer i landet må avlyses for å hindre spredning av koronaviruset.

Kandidatturneringen blir derimot ikke utsatt foreløpig, noe som forvirrer flere. Flere av kandidatene har foreslått å utsette arrangementet eller trukket seg i protest.

– Sjakken er det eneste unntaket. Det fremstår for meg at russiske myndigheter og Fide har prøvd å legge skylden på hverandre. Russiske myndigheter sier at de ikke kan gjøre noe så lenge Fide ikke utsetter, mens Fide sier at de ikke kan gjøre noe uten et pålegg om å kansellere det fra myndighetene, sier Bae.

Fide skriver følgende om at turneringen spilles videre:

«Avgjørelsen fra Det russiske idrettsforbundet om å avlyse alle internasjonale konkurranser har provosert og slått en alarm hos sjakksupportere. Men dette vil ikke påvirke kandidatturneringen. Fide-presidenten har fått forsikringer om at arrangementet anses som trygt og kan arrangeres», opplyser de på sine nettsider.