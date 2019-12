KUMAMOTO: Derfor ble det trent på skudd fra straffemerket på den siste treningen fredag, før møtet med spanjolene klokken halv ett norsk tid.

– Det var syvmeterteamet vårt som ville det, sier Thorir Hergeirsson, der han står omgitt av de fleste norske pressefolkene utenfor hotellet.

Hittil er det Emilie Hegh Arntzen og Stine Bredal Oftedal som har tatt straffene.

Da laget kommer ut av bussen etter treningsøkten, skynder Hergeirsson seg ut for å ta fem minutter med de fremmøtte pressefolkene.

Sjefen mener at Norge på ingen måte har spilt håndball til å bli imponert av.

Først sier han at Norge ikke har spilt vaker håndball i perioder. Senere gjentar han:

– Vi har ikke spilt blendede håndball i perioder. Men vi har fightet og kriget godt. Fortsetter vi med det, så har vi gode muligheter. Men det er ikke sikkert at det holder, for vi møter et godt lag.

Vidar Ruud

Vidar Ruud/NTB scanpix

Spanjolene må møtes langt ute

Han minner om at det er de fire beste lagene i turneringen som står igjen og skal kjempe om finalebillett.

– Vi er i semifinale med et lag få hadde tro på, bortsett fra oss selv.

Han vet at det kan være mulig å slå spanjolene, men det er 50/50-sjanse for at det går.

Det han vet om motstanderen er dette:

– Spania har brukt flere spillere enn før. De har større bredde i tropen enn de har hatt tidligere. De unge har fått mer erfaring. Bakspillerrekken går ut i hundre med trykk, sier han og forklarer hvordan de trekker på, for så å vende og spille ballen til neste. Han har sagt til spillerne at spanjolene må møtes relativt høyt. Og noe av det viktigste er å unngå at de kommer seg inn på seksmeteren.

– Det er dette laget som har fått flest straffer.

Vidar Ruud/NTB scanpix

Vidar Ruud/NTB scanpix

På treningen før den avgjørende kampen kunne landslagstreneren fortelle om et strålende humør hos spillerne. De var så på at han nesten måtte advare:

– Det blir en slitsom kamp hvis de skal være så høyt oppe. Da er det tomt i kveld.

Han avtale med teamet er at hver og enkelt må sørge for å være klar til kamp. De må stille sine strenger som han så fint uttrykte det. Men det er selvsagt godt at det er god energi i gruppen.

Norge-Spania på TV3 og NRK radio kl. 12.30.