Etterforsker forsøk på kampfiksing i norsk ishockey

Spillere i Haugesund Seagulls fikk tilbud om 10.000 euro for å påvirke resultatet i kampen mot Hasle-Løren sist helg. Økokrim har startet etterforskning.

Haugesund-spillerne ble kontaktet på Twitter med tilbudet. De varslet klubben, som i sin tur varslet Norges Ishockeyforbund før førstedivisjonskampen lørdag, skriver NRK.

Begge lagene og dommerne ble varslet, og kampen ble spilt som planlagt.

Økokrim har hatt møte med de aktuelle spillerne, og de etterforsker nå saken. Bare én av spillerne som ble kontaktet, var med på kampen.

Også Lotteritilsynet, juridisk avdeling i Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping ble varslet om hendelsen.

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund sier til NRK at han ble litt forundret over hendelsen, fordi de ikke var forventet at noe slikt skulle skje.

– Men samtidig er det en vekker for oss. Det er viktig at vi får det fram, slik at spillerne vet at de kan bli offer for den type gamling, og at de ikke skal tenke at «dette gjør ikke noe, det er lettjente penger». 100.000 kroner er ganske mye. Men det går ut over karrieren, og det er også straffbart, sier Eide.

Forbundet har sendt ut orientering om hendelsen til alle klubbene i de tre øverste divisjonene for menn, til eliteklubbene for kvinner og til eliteklubbene i U18 og U21.