Norsk jubeldag da Lindvik vant igjen – Tande ble nummer tre

INNSBRUCK/BERGEN: Den nye norske hoppstjernen fortsatte lørdagen storhoppingen han har vist i 2020, og ledet det tredje rennet i Hoppuka før finaleomgangen.

Fra toppen av tårnet fikk han se at fjorårsvinner Ryoyu Kobayashi, som ledet Hoppuka før rennet, levere svakt i begge omgangene. Veldig sterkt leverte heller ikke Karl Geiger, nummer to i sammendraget før dagen.

Kun Dawid Kubacki, nummer tre før rennet, leverte en ordentlig trussel. Polakken hoppet bra i første og fulgte opp i finaleomgangen. Dermed måtte Marius Lindvik igjen dra frem et godt hopp for å sikre seieren.

Han greide ikke å komme seg like langt som i første, men nordmannen gjorde akkurat nok til igjen å vinne da han landet på 120,5 meter under tunge forhold. Han vant 1,3 poeng foran polakken, og vant sitt andre strake renn i Hoppuka.

Det ble en strålende norsk dag i Innsbruck, også bak Lindvik, da Daniel-André Tande hoppet seg kraftig opp i finaleomgangen med et hopp på 131 meter og sikret tredjeplassen. Johann André Forfang ble nummer syvog Robert Johansson nummer 17.

Flere bommet – Lindvik traff

Den første omgangen startet godt for de norske, da Forfang svevet til 131 meter og dermed lett vant sin duell. Deretter fulgte Tande (126 meter) og Johansson (127 meter) også opp med duellseirer.

Forfangs kanonhopp var godt nok til å holde ham i ledelsen lenge, helt til sammenlagttreer Dawid Kubacki fra Polen klinket til med 133 meter.

Etter at han hadde hoppet ble forholdene brått verre for de neste. Det merket Kobayashi. Og et gjorde også tyske Karl Geiger, nummer to i sammendraget, som slo ut med armene i frustrasjon etter et hopp på 117 meter.

Forholdene ble litt bedre før Lindvik, som sistemann i omgangen, satte utfor. Det utnyttet 21-åringen som raskt fant flyvestillingen og fløt helt ned til 133 meter. Det førte ham rett inn i ledelsen, 1,3 poeng foran Kubacki.

– Det er knockout på konkurrentene. Et vanvittig rått skihopp, sa TV 2s ekspertkommentator Andreas Stjernen.

Norges nye hoppstjerne forteller til TV 2 at han ikke merket noe til forholdene da han ventet i toppen av bakken, men heller bare fokuserte på seg og sitt.

– Det er sinnssykt deilig. Jeg fikk til et solid hopp nå og håper jeg får til et solid hopp i andre omgang, sa Lindvik.

Dermed ledet Lindvik før finaleomgangen. Bak fulgte Kubacki, mens Forfang var nummer tre og 10,3 poeng bak sin landsmann.

For Geiger og Kobayashi var det henholdsvis 16,7 og 23,7 poeng opp til Lindvik etter én omgang. Før konkurransen var Kobayashi 19,9 poeng foran nordmannen, Geiger 12,6 foran og Kubacki 10,4 foran.

For Robin Pedersen (115 meter) og Sondre Ringen (117 meter) ble det med ett hopp i den østerrikske bakken.