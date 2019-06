Disse trenertalentene skal løfte idretten i Sør: – Dette er gull verdt

KRISTIANSAND: – Vi tror at dersom vi får frem ivrige og dyktige trenere så vil de kunne bety en forskjell for utøverne, sier Arild Jørgensen, leder for Trenerløftet i OLTS, som til høsten skal plukke ut rundt åtte nye trenerkandidater etter en ny søknadsrunde.

«Trenerløftet» er en satsing i regi av Olympiatoppen sentralt. «Hensikten er å bidra til kompetanseheving og utvikling for unge talentfulle trenere. Målet er å ta vare på og utvikle neste generasjon trenere og derigjennom få frem enda flere utøvere på internasjonalt toppnivå i et langsiktig perspektiv», ifølge olympiatoppen.no.