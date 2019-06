KRISTIANSAND: – Det er første gang vi har fått hjelp av investorer til å dekke lønn, sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers.

Fredag offentliggjorde Vipers endelig nyheten om at en av Norges aller største landslagsstjerner har signert for klubben for de neste to sesongene. Heidi Løke har herjet på streken i en årrekke for Norge og har i tillegg vunnet Champions League med både Larvik og Györ.