Froome skadet seg stygt da han krasjet i en vegg. Mister Tour de France

Det var Sky News som meldte om den omfattende skaden. Han deltok i Critérium du Dauphiné-rittet. Onsdagens etappe var en 26,1 kilometer lang tempoetappe, og det var under rekognosering uhellet skjedde.

– Chris Froome er på vei til sykehuset og vil ikke starte, kommuniserte laget hans Team Ineos i en pressemelding onsdag.

Ifølge den franske avisen L'Equipe ble Froome tatt av et vindkast, og krasjet inn i en vegg. Team Ineos-sjefen Dave Brailsford sier ifølge TV 2 at Froome veltet da han løftet begge hendene fra styret for å snyte seg, da han mistet kontroll over sykkelen. Sykkelstjernen skal ha truffet en vegg i 60 km/t.

Det fatale for Froome skjedde i forkant av onsdagens tempoetappe.

- Han er alvorlig skadd. Det er klart at han ikke kan delta i Tour de France. Han har problemer med å snakke, sa teamsjef Dave Brailsford.

Tour de France starter 6. juli.

Team Ineos-løperen Froome er blitt sammenlagtvinner i Tour de France fire ganger (2013, 2015, 2016 og 2016. Sist år ble det tredjeplass. Da ble lagkamerat Gerraint Thomas sammenlagtvinner.

Froome har også blitt sammenlagtvinner i Critérium du Dauphiné tre ganger. Det blir han ikke i år.