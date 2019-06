Froome skal ha truffet fjellvegg i 60 km/t - stygt skadet

Det var Sky News som først meldte om den omfattende skaden. Froome deltok i Critérium du Dauphiné-rittet og skulle etter planen syklet fjerde etappe onsdag. Nå ser det derimot ut til at briten må holde seg unna sykkelen en stund. Det mistenkes at Froome har pådratt seg et brudd i et lårbein, men ingenting er bekreftet så langt.

– Team Ineos kan bekrefte at Chris Froome krasjet under løyperekognosering av etappe fire. Han er på vei til et lokalt sykehus og vil ikke starte dagens etappe, opplyste laget hans via Twitter onsdag ettermiddag.

TV 2 skriver at ulykken skjedde da Froome tok hånden av styret for å snyte seg. Han skal ha hatt en hastighet på 60 kilometer i timen da han mistet kontrollen over sykkelen.

Brailsford opplyser til fransk TV at det var krevende vind på stedet da ulykken skjedde.

– De (Froome og lagkamerat Wout Poels) kjørte veldig fort, og vinden tok tak i framhjulet hans og sendte ham rett i fjellveggen, sier Ineos-sjefen.

– Han er alvorlig skadd. Det er klart at han ikke kan delta i Tour de France. Han har problemer med å snakke, sier Brailsford.

Vunnet fire ganger

Tour de France starter 6. juli.

Team Ineos-løperen Froome er blitt sammenlagtvinner i Tour de France fire ganger (2013, 2015, 2016 og 2016. Sist år ble det tredjeplass. Da ble lagkamerat Gerraint Thomas sammenlagtvinner.

Froome har også blitt sammenlagtvinner i Critérium du Dauphiné tre ganger. Det blir han ikke i år.

Brite overtok ledelsen

Wout Van Aert fra Belgia imponerte med temposeier på 4. etappe i Critérium du Dauphiné. Samtidig overtok briten Adam Yates ledertrøya i sykkelrittet.

Edvald Boasson Hagen var raskest av de fire norske rytterne på onsdagens tempoetappe. Han endte likevel 2 minutter og 45 sekunder bak vinneren Van Aert på 53.-plass.