– Vi er bekymret for at dette skal bli langvarig, og at vi skal miste barn og unge. Vi frykter mer stillesitting og konsekvensene av det på lang sikt. Det er vår største frykt ved siden av den økonomiske biten, sier Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i Norges Fotballforbund (NFF).

Han sier at NFF ønsker å være hjørnesteinen i samfunnet hva gjelder aktivitet blant barn og unge. Nå frykter derimot forbundet at de yngre ikke skal komme tilbake når koronasituasjonen normaliserer seg på grunn av mangelen på tilbud og motivasjon.