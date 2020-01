Vipers - Follo 37-28 (21-12)

Det 17-årige talentet fra Våg fikk sin debut da Vipers slo Follo 37-28. Hun kom inn et stykke ut i 2. omgang og takket for tilliten ved å score tre mål. Først kontret hun inn et mål, og deretter presenterte hun seg med to flotte skudd fra distanse. Tre mål på en debutant lar seg absolutt høre. Hun rakk også en målgivende før hun gikk av banen.