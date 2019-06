Baard Stoller bekrefter over for iTromsø at han har takket ja til lærerstillingen på Tromsdalen videregående skole som Kenneth Webb hadde tidligere.

– Ja, jeg har takket ja til stillinga på Tromsdalen som trener for basketlinja. Det var Tromsø Storm som ba meg om å søke. De hadde ikke hatt kontroll hvem som søkte og kunne risikert og fått inn en lærer i den stillingen uten at det nødvendigvis var en god nok trener, sier Baard Stoller til iTromsø.