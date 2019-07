Monaco / Aftenbladet: Arenaen Stade Louis II er skapt for topptider, mener verdensener Timothy Cheruiyot. Nummer to og fire på verdenslisten per dato, Jakob og Filip Ingebrigtsen, er av samme oppfatning som sin gode, kenyanske kamerat.

– Du kan aldri vite helt hvordan et løp utvikler seg, men med Cheruiyot i feltet er det garantert at farten holder seg oppe lenge, sier de to.