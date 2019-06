Kiplesund leverte nok et kjempehopp i lengde. Kun to centimeter unna norgesrekorden fra 1973.

Lørdagens resultat kom tre uker etter at trønderen klarte 7,94 meter, som var det tredje lengste lengdehoppet i norsk friidrett noensinne.

Nå har Kiplesund kun Kristen Fløgstad foran seg. Norgesrekorden lyder på 8,02 og ble satt i Oslo 4. august 1973.

– Jeg er jo tom for ord. Det er helt sinnssykt gøy, helt vanvittig, egentlig. Samtidig er jeg ikke overrasket. Jeg har hoppet noen konkurranser i det siste, der det har vært døde hopp som har vært lange, sier Ingar Kiplesund til Adresseavisen.

– Det er gøy å vise at 7,94 ikke bare var et blaff. Det er en utavdegsjæl-opplevelse, sier 22-åringen.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Nesten på gråten

Og Kiplesund kommer selv med en funfact verdt å nevne.

– Første gangen jeg hoppet over syv meter var her i samme gropen, for syv år siden. Jeg gjør alltid noen av mine beste konkurranser på denne banen, sier han og utpeker Ullevi til sin favorittarena etter åttemetershoppet.

Da Adresseavisen tok kontakt med Kiplesund på tekstmelding, hadde han vondt for å skrive tilbake. Resultatet hadde gjort ham adrenalinhøy.

– Man blir skjelven av det, og jeg var nesten på gråten. Men jeg hadde tre hopp igjen, og måtte klare å beherske meg litt.

Krefter i sving

Trolla-guttens lengdehopp på 8 meter kom i hans tredje forsøk i solskinnet i Göteborg. Etter fem hopp ga han seg.

– Etter et sånt hopp er hodet alle plasser. Når kroppen er i god form er det stor risiko for skader om hodet ikke henger med. Da er det vanvittig mye krefter i sving, sier han.

– Er du mest glad for at du brøt grensen, eller irritert over at du ikke tok den norske rekorden?

– Det jeg gjør nå er taktisk. Jeg bygger opp medieoppmerksomheten og får flere øyne på meg. Og når oppmerksomheten er på topp, hopper jeg 8,03. Jeg manipulerer markedsverdien min. Det er meg og Sergej Bubka, sier han spøkefullt.

Bubka satte totalt 17 verdensrekorder i stavsprang, og flyttet rekorden 21 centimeter i årene mellom 1984 og 1994. Som oftest med én centimeter.

Lengdekravet til årets VM i Doha er 8,17 meter.