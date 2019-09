Disse norske utøverne skal til friidretts-VM

Torsdag presenterte Norges Friidrettsforbund uttaket til verdensmesterskapet i Qatar. Det består av fem kvinner og 12 menn.

– Vi har tatt ut de utøverne som har greid vårt og IAAF sitt krav, sier forbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik.

– Når det gjelder invitasjoner fra IAAF for utøvere som ikke har klart det internasjonale kravet har vi per dato mottatt dette for Lene Retzius i stav, og vi har bekreftet hennes deltakelse, tilføyer han.

To må vente og håpe

Retzius har ikke klart VM-kravet, men er inne på listen over utøvere som får VM-invitasjon all den tid ikke nok utøvere på verdensbasis har klart kravet i hennes øvelse.

Lengdehopper Ingar Kiplesund og kulestøteren Marcus Thomsen var også nær ved å få en tilsvarende invitasjon, men er i øyeblikket ikke inne.

– For Kiplesund i lengde og Thomsen i kule foreligger det per dato ingen invitasjon, men om det skulle komme en slik, vil også disse bli tatt ut, sier Slokvik.

For Thomsen og Kiplesund venter dermed spennende dager for å se om noen av utøverne som er kvalifisert eller invitert likevel ikke stiller i Doha.

Warholm dobler?

Karsten Warholm reiser til VM som gullkandidat på spesialdistansen 400 meter hekk. Dimna-løperen er også påmeldt 400 meter flatt, men har ikke bekreftet hundre prosent at han løper også den distansen.

Under fjorårets EM i Berlin doblet Warholm.

Det norske VM-uttaket ser slik ut:

Menn:

400 meter: Karsten Warholm, Dimna IL.

400 meter hekk: Karsten Warholm, Dimna IL.

1500 meter: Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL og Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL.

5000 meter: Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL, Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL og Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL.

3000 meter hinder: Tom Erling Kårbø, Stord IL.

10000 meter: Sondre Nordstad Moen, SK Vidar.

Maraton: Weldu Negash Gebretsadik, IL i BUL.

50 km kappgang: Håvard Haukenes, IL Norna-Salhus.

10-kamp: Martin Roe, IL Fri.

Slegge: Eivind Henriksen, IK Tjalve.

Diskos: Ola Stunes Isene IF Sturla.

Stav: Sondre Guttormsen, SK Vidar.

Kvinner:

800 meter: Hedda Hynne, IK Tjalve.

5000 meter: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve.

3000 meter hinder: Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve.

400 meter hekk: Amalie Iuel, IL Tyrving.

Slegge: Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg IL.

Stav: Lene Retzius, IL i BUL.

VM i Doha arrangeres fra 27. september til 6. oktober.