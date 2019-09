Trenerprofil slår alarm: – Det snakkes mye og gjøres lite

OSLO: Håndballsesongen er i gang igjen. Det er flere måneder siden forrige sesong ble avsluttet.

For noen.

For landslagsspillerne går det mer eller mindre i ett. Ungdomslandslagsspillerne har mesterskap på sommeren, som gjør at det går slag i slag med sesongslutt, mesterskap og oppkjøring til ny sesong. For seniorlandslagsspillerne er det samlinger i alle ferier og mesterskap hvert år.

Vipers Kristiansand-trener Ole Gustav Gjekstad mener det er vanskelig å legge til rette når de mest lovende og beste spillerne nesten ikke har fri.

– Det er vanskelig. Det er vi som ledere som har ansvaret for å legge opp en hverdag. Der har vi mye å gjøre både med internasjonal og nasjonal terminliste. Det er en problemstilling vi må ta på alvor, som jeg føler vi ikke har tatt på alvor foreløpig, sier Gjekstad.

Magnus Knutsen Bjørke

– Hva legger du i det?

– Det snakkes mye og gjøres lite. Det er ingen synlige spor i vår terminliste med dem som spiller klubb, landslag og Champions League. Det er gjort litt for yngres, men nesten ingenting på seniorsiden. Der er det stort sett bare prat. Det er ingen heldig situasjon for dem som spiller alt, svarer trenerprofilen.

Reistad måtte lære å holde igjen

Ole Gustav Gjekstad er sjef for stortalentet Henny Reistad. Bærum-jenta mister mest sannsynlig hele høstsesongen etter å ha gjennomgått en operasjon for en prolaps. Hun synes det er tungt å se lagvenninner på landslaget ryke på skade etter skade.

Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er aldri gøy å se andre bli skadet. Når det kommer av for høy belastning, så er det enda verre. Man vet det kommer et nytt år med mange kamper, og det er vanskelig å skjerme kroppen sin for den belastningen. Det blir heller ikke mindre belastning med årene, sier Reistad.

For henne har det handlet om å lære å holde igjen.

– Som ung spiller i Stabæk, hadde jeg ikke mye erfaring med å holde igjen, men jeg lærte fra andre at jeg måtte roe ned på det fysiske og det rundt og justere etter kampbelastningen. Jeg har lært masse når det kommer til å høre på egen kropp, trener og lagvenninner, forklarer 20-åringen.

Magnus Knutsen Bjørke

Ordnet én ekstra hviledag

Håndballforbundets president, Kåre Geir Lio, bedyrer at det jobbes intenst for å få til tilpasninger både nasjonalt og internasjonalt.

– For noen spillere er antall kamper perfekt, for andre er det altfor stort, og de spiller på samme lag. Det handler litt om spillerne selv, treneren og det handler om systematikken og strukturen som vi lager. Også handler det om det internasjonale nivået. Sånn som jeg opplever det, så er de ute etter å få det til med å begrense skader, men de er ikke veldig glad i å redusere antall kamper, sier Lio.

Han viser likevel til at de har sikret én ekstra hviledag i det kommende mesterskapet på hjemmebane.

Ned Alley / NTB scanpix

Må tilpasse hele året

Tertnes er en av klubbene på kvinnesiden med flest ungdomslandslagsspillere. For trener Tore Johannessen, som også er ungdomslandslagssjef på siden, handler det om å tilrettelegge ikke bare rundt mesterskapene på sommeren.

– Det er hele året, men hele tanken fra vi starter oppkjøringen og inn mot sommeren er å passe på at de får gjort den fysiske treningen. Vi hadde mindre fokus på håndball inn mot mesterskap, for det viktigste er at de får den grunntreningen som de hjemme får, sier Johannessen.

– Det vanskeligste etter en hektisk sommer med mesterskap er det mentale, for å bli klar til ny sesong. Det er veldig individuelt hvordan de tar det, fortsetter han.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Den rutinerte treneren er blitt vant til at spillerne hans er borte på sommeren.

– Sånt helt ideelt skulle man ønske at de ikke var med, men det er positivt at de blir tatt med og vi har så gode spillere at de får delta, sier Johannessen.

Håndballpresidenten lover at de vil jobbe for å begrense belastningen for spillerne.

– Vi kommer til å snu alle steiner i den diskusjonen. Vi skal prøve å finne så gode løsninger som vi klarer. Det jeg vil si er at problematikken er veldig sammensatt. Det er mange forskjellige årsaker. Det vi skal gjøre er å sette inn ressurser for å finne årsakene, så skal vi gjøre det som er nødvendig av tiltak for å begrense det så mye som vi absolutt klarer. Vi kan ikke ha det sånn som nå, sier Lio.