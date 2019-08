Norske medaljehåp videre i VM etter trøblete start

Den norske båten lå plassert som nummer to gjennom hele løpet, hele veien litt bak den italienske båten som ledet fra start til mål.

Brun og Strandli rodde i mål på 6.19, 83, knappe halvsekundet bak Italia. Også New Zealand, som kom inn som nummer tre, tok seg videre til semifinalene i den østerrikske VM-byen Linz.

Brun og Strandli tok seg til kvartfinalen via oppsamlingsheatet mandag etter at de kom på en skuffende 4.-plass i forsøksheatet dagen før. VM-innledningen var trøblete for de norske gutta etter at Strandli ble rammet av magetrøbbel før forsøksheatet.

Tidligere onsdag kom den norske toeren med Siri Eva Kristiansen og Hanna Inntjore sist i sin kvartfinale. De norske damene kom bakpå fra start og lå halvveis i løpet 15 sekunder bak lederbåten fra New Zealand, som til slutt vant kvartfinalen. I mål var avstanden økt til nesten et halvt minutt.

Sendere onsdag skal flere norske båter i aksjon. Singlescullerne med henholdsvis Marianne Madsen og Kjetil Borch ro sine kvartfinaler, og Ask Tjøm skal ro i lettvekt singlesculler.