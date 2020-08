Birkebeinerløpet avlyses

Birkebeinerløpet avholdes ikke i 2020 på grunn av smittesituasjonen.

Birken AS har sett seg nødt til å avlyse Birkebeinerløpet. Birken/Sportograf

Nå nettopp

Saken oppdateres.

Det bekrefter arrangøren Birken AS i en pressemelding. Det skjer etter at regjeringen la ned et forlenget forbud mot arrangementer med over 200 deltakere.

– I likhet med sentrale myndigheter ser også vi i Birken med bekymring på smitteøkningen i august. På noen få dager har situasjonen gått fra minimal spredning i samfunnet til en usikkerhet som vil sette sterkt preg på høsten. I lys av det er dette dessverre ikke tiden for store mosjons- og idrettsarrangement, sier daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen.

Arrangøren opplyser at de vil etablere en refusjonsordning neste uke (uke 34). Påmeldte løpsdeltakere vil kunne velge mellom refusjon eller overføring av påmelding til neste år.

Birkebeinerrennet og Birkebeinerrittet ble avlyst før sommeren.

Løpet skulle etter planen arrangeres 5. september.