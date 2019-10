– Jeg har snakket lenge med de fem siste daglige lederne for å høre hvordan det har vært tidligere, og få innspill på veien videre. Hva er det vi trenger. Det har vært veldig nyttig, sier styreleder Morten Holck i Byåsen håndball elite.

I forrige uke ble det kjent at Oddvar Aardahl ved nyttår slutter som daglig leder i klubben. Nyheten kom så vidt over et år etter at Aardahl, som selv har vært styreleder i klubben, overtok som daglig leder etter Mona Ulvin.