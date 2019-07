Casper Ruud herjet med spanjol i storturnering

PABLO CARRENO-BUSTA - CASPER RUUD 1–6, 6–3, 1–6

Snarøya-gutten slo spanske Pablo Carreno-Busta 2-1 i sett tirsdag. I neste runde venter tyske Matthias Bachinger.

Ruud fikk en glimrende start på kampen mot Carreno-Busta. Han brøt spanjolens første serve og servet selv blankt frem til 3-0. Han brøt også motstanderens neste serve til 4-0.

Den norske unggutten tok hjem settet 6-1 etter både solid serving og ikke minst gode servereturer som satte motstanderen under press.

Tim Ireland / AP / NTB scanpix

Tapte andre sett

I det andre settet var Carreno-Busta betydelig mer med på notene. På stillingen 1-1 og 0-40 reddet den 28 år gamle spanjolen tre gameballer. Han kom seg også unna ytterligere to breakballer før han dro hjem gamet til 2-1.

Ruud ble selv brutt i sin serve på stillingen 3-2, og spanjolen kunne kontrollere andre settet inn til 6-3.

Etter at Carreno-Busta fikk orden på serven sin, ble han vanskeligere å bryte. Likevel skjerpet den 20 år gamle nordmannen seg og brøt frem til 3-1, og han servet frem til 4-1 i det avgjørende settet.

Han brøt også til 5-1-ledelse og så seg aldri tilbake. Seieren over den spanske spilleren var kjærkommen for Snarøya-spilleren.

Revansjerte tap

Forrige møte mellom de to spillerne var i Rio de Janeiro for to år siden. Da ble det spansk seier med 2-1.

Nylig tapte Carreno-Busta semifinalen i Hamburg for russiske Andrej Rublev, som Ruud tapte for i andre runde.

Tirsdagens kamp varte i halvannen time.

Casper Ruud er nummer 65 på den siste ATP-ranking.

(©NTB)