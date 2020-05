Gjert Ingebrigtsen: – Løpet har symboleffekt for hele verden

De store idrettsmagasinene runnersworld.com og athleticsweekly.com var raskt ute og meldte om løpet og den norske rekorden til Jakob Ingebrigtsen. Sånn var spredningen i gang.

– Dette er det første løpet med utøvere som holder denne kvaliteten etter koronakrisen. Klart det har stor symboleffekt, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Løpet gir håp for hele verden, og idretten er med på å signalisere at noe positivt er på gang, tilføyer han og roser Spririt Friidrettsklubb for arrangementet onsdag kveld.

Sultne på konkurranse

Løpsgeneral Einar Søndeland avgrenset deltakelsen til 43 løpere og kjørte med stramme tøyler for å holde seg innenfor koronareglementet.

Flere hundre publikummere strømmet til, ga entusiastisk respons og var like sultne på konkurranser som løperne.

Nesten hele Gjert Ingebrigtsen egen treningsgruppe, lillesøster Ingrid, Per Svela og Narve Gilje Nordås i tillegg til Jakob og Henrik, deltok på Forus.

– Ute sitter mange i karantene

Senior understreker at norske utøvere er heldige akkurat nå.

– Vi kan trene normalt, vi kan konkurrere. Ute i verden sitter mange hjemme i karantene. Svært få er så heldige som oss, minner Gjert Ingebrigtsen om.

Selv gikk han rundt med et fornøyd uttrykk i ansiktet hele kvelden.

Det skulle bare mangle etter at samtlige av hans løpere gjorde uvanlig sterke tider med Jakob Ingebrigtsens norske bestenotering på 5 km gateløp, 13.28, som topp.