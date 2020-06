Bekreftet: Nora Mørk forlater Bucuresti og flytter hjem

Nora Mørk er ferdig i rumenske Bucuresti.

Nora Mørk vender hjem til Norge. Vidar Ruud / NTB scanpix

19. juni 2020 18:16 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside fredag kveld.

Nora Mørk sier at hun vender hjem til Norge i nærmeste fremtid på grunn av alvorlig sykdom i familien.

– Dermed kan jeg være nærmere mine kjære i en veldig vanskelig periode. Både treneren min og ledelsen i Bucuresti har vist stor forståelse for situasjonen min. Jeg er dypt takknemlig for måten de har håndtert det på. Jeg ønsker alle på laget lykke til videre, sier Mørk i en pressemelding.

Det var TV 2 som omtalte saken først. De erfarte for tre dager siden at Mørks dager i Romania var talte, selv om hun hadde ett år igjen av kontrakten.

De erfarte samtidig at neste stopp ser ut til å bli Vipers Kristiansand.

Vipers-treneren vil ikke bekrefte overgang

Vipers Kristiansand har en kruttsterk stall. På forrige landslagssamling hadde de med ti spillere. Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad har tidligere ikke ville hverken bekrefte eller avkrefte at Mørk er på vei til klubben. Han hadde ikke noe mer å si etter fredagens nyhet.

– Jeg har egentlig visst at det blir sånn at hun kommer til Norge, men vi har ikke noe mer å melde om det, sier Gjekstad til oss fredag kveld.

Han har vært åpen om at de er en i dialog, og at hun vil være en interessant spiller for Vipers som kontraktsløs.

Daglig leder i Vipers, Terje Marcussen, skriver i en SMS at: "Vipers har som prinsipp at vi ikke kommenterer spillerlogistikk før alt er i orden."

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var ordknapp da han snakket med oss fredag kveld. Jacob Buchard

Har vært positiv til Vipers

Tidligere i juni sa Mørk til Fædrelandsvennen at Vipers vil være eneste alternativ ved en Norge-retur.

– Jeg kunne absolutt spilt under Ole. Han er en fantastisk trener som jeg føler meg trygg på. Også vet han hvordan jeg er som spiller etter sju år sammen i Larvik. Skulle jeg dratt hjem til Norge er Vipers i praksis eneste alternativ. Og da hadde det ikke vært for å trappe ned. Vi får se hva det blir til. Du skal aldri si aldri, sa Mørk.

29-åringen var tilbake på landslagssamling etter et langt skadeavbrekk, som har preget hennes karriere de siste årene.