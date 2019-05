Kari Aalvik Grimsbø storspilte for Györ på vei mot ny Champions League-tittel. Katrine Lundes alvorlige skade gjør at landslagssjef Thorir Hergeirsson høyst trolig må be Grimsbø om å steppe inn for Norge igjen.

Trønderkeeperen i Györ startet søndagens finale mot Rostov på benken, men kom inn etter et kvarter, var knallgod og helt avgjørende.