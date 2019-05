Anders visste ikke hvem han skulle bokse mot – endte med knockout i første runde

Et brudd i hånda satte en stopper for årets første kamp. Så ble stevnet i Trondheim som skulle vært i starten av mai brått avlyst. I ren desperasjon etter å få bokset en kamp, satte Anders Eggan seg på flyet til Budapest. Totalt uforberedt på hva som ville møte ham.

– Jeg visste ikke når jeg skulle bokse, og ikke hvor kampen skulle være. Og jeg visste ikke hvem jeg skulle møte. Jeg lurte på hva i all verden dette var for noe da jeg fikk utdelt noen hansker som sikkert var fem år gamle og veldig slitt. Motstanderen så jeg for første gang da vi gikk til ringen. Det viste seg at han var et hode høyere enn meg, og en sterk fyr på 28 år. Jeg fikk høre etterpå at han bokset på det ungarske landslaget for to år siden, sier Anders Eggan.