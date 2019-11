Norsk ishockeyspiller utestengt i fire år for doping

Det var TV 2 som først omtalte saken.

Avgjørelsen fra domsutvalget i Norges idrettsforbund er maksstraffen for bruk av anabole steroider, og den samme som påtalenemnda i Antidoping Norge innstilte på.

Bryhnisveen testet positivt på det anabole steroidet dehydrochloromethyl-testosteron i en treningskamp for Sparta mot Stjernen 21. august 2018. Det aktuelle stoffet er kjemisk framstilt.

– Han erkjenner ansvaret for det han har i kroppen, men han vil understreke at han ikke har fått i seg noe ulovlig med vilje. Han vet ikke hvordan han har fått det i kroppen, sa Marcus Bryhnisveens advokat, Morten Justad Johnsen, til TV 2 da saken ble kjent i februar.

I domsutvalgets beslutning er utøveren anonymisert, men Justad Johnsen bekrefter at det er 25-åringen det gjelder. Advokaten opplyser at saken er anket til appellutvalget.

– Marcus ønsker ikke å gi noen kommentar utover at han er sterkt preget av saken, sier Justad Johnsen til TV 2.

Bryhnisveens kontrakt med Sparta gikk ut etter forrige sesong.

– Arbeidsforholdet er over for lenge siden, han hadde en kontrakt som gikk ut etter 18/19-sesongen. Dette er ikke en sak for oss, sier daglig leder i Sparta, Henning Svendsen, til VG.