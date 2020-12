Kapteinen hyller Vipers-profil foran EM: – Har vanvittig mye å bidra med

Henny Reistad har fått en nærmest perfekt oppladning til EM. Nå tror trenere, eksperter og lagvenninner at Vipers-spilleren kommer til å skinne i Danmark.

Henny Reistad (t.v.) imponerte i oppkjøringskampene mot Danmark. Her står hun i mur sammen med Emilie Hegh Arntzen, Heidi Løke, Stine Bredal Oftedal og Malin Aune. Bo Amstrup

Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Jeg har store forventninger til Henny. Jeg synes hun har vist internasjonale kvaliteter, og det kan hun godt også levere i EM, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

21-årige Reistad fikk på mange måter sitt mesterskapsgjennombrudd allerede i Frankrike-EM for to år siden – på et norsk lag som skuffet med femteplass. I fjor slet hun med skade i ryggen, og spilte derfor ikke VM i Japan.