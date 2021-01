Reinkind har funnet VM-formen. Slik skal han få Tangen til å briljere.

Bergenserne herjer på trening i Egypt.

Harald Reinkind (helt til høyre) fikk hvile mot Østerrike sist, etter å ha spilt mye i starten av mesterskapet. Eivind Tangen (nummer to fra høyre) har så vidt fått spilletid så langt. Foto: Liselotte Sabroe

Espen Hartvig, NTB

Nå nettopp

Harald Reinkind herjet i en VM-kamp i Egypt. Han venter på at Eivind Tangen skal gjøre det samme.

Reinkind dro til med en sterk kveld mot Sveits lørdag. Så ble bergenseren satt på benken mot Østerrike. Da var det Kent Robin Tønnesens tur til å herje som høyreback.

Da gjenstår det å få i gang sistemann som har venstrearmen som våpen.

Eivind Tangen kom inn på VM-laget som reserve etter forfall fra Magnus Abelvik Rød, men alle vet hva han kan finne på når han har dagen.

– Vi prøver å backe hverandre opp så godt vi kan, spesielt vi som spiller i samme posisjon. Når han (Tangen) får sjansen, så skal vi være der å backe ham opp. Vi vet jo at han har et sinnssykt skudd. Det så jeg senest på treningen i dag (tirsdag). Skuddene hans sitter de, sier Reinkind om bykollega Tangen.

Eivind Tangen ble først vraket til VM-sluttspillet, men ble hentet inn igjen da lagkameraten ble skadet. Foto: Ole Martin Wold (arkiv)

– Han må bare vente på sin sjanse, og jeg tror han da kommer inn og er klar for å revansjere seg fra første kampen. Du så det med Kent (Robin Tønnesen) også hvor viktig det er å få en bra gjennomkjøring og en kamp der han finner godfølelsen.

Norge møter Portugal onsdag i en meget viktig kamp. Det ble norsk 34-28-seier da lagene møttes i EM i fjor.

– Jeg synes vi gjør fremskritt fra kamp til kamp her nede. Jeg synes også det kjennes fint ut for meg personlig. Portugal kan bli en utfordring for oss, men vi har gode minner fra EM i fjor, sier Reinkind til NTB.

Han scoret fire mål i den kampen for et år siden. Tangen var i troppen, men ikke på listen over dem med mål.

Norge må trolig vinne alle sine tre kamper i hovedrunden for å komme til kvartfinalen. Selv det er ikke sikkert vil være nok.

– Vi må vinne alle våre tre kamper og kan ikke legge oss tilbake og tenke på andre resultater hit eller dit, sier toppscorer Sander Sagosen til NTB.

Han har 30 mål etter tre kamper i Egypt.

Skulle Norge, Frankrike og Portugal havne på lik poengsum, vil målforskjellen kunne komme til å bli avgjørende. Ved poenglikhet teller innbyrdes oppgjør for å skille lagene på tabellen, men det er en mulighet for at disse tre nasjonene må rangeres med målforskjellen i innbyrdes kamper.

Algerie og Island er også med i gruppen der kampene spilles onsdag, fredag og søndag.