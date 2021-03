Koronasyk Granerud fikk uventet tilbud fra rival: – Stort gjort av ham

Halvor Egner Granerud (24) sitter fortsatt i isolasjon i Tyskland etter at han ble smittet med korona. Der har meldingene med lykkønskninger rent inn.

Karl Geiger (midten) er en av flere konkurrenter som har vært i kontakt med Granerud etter at det ble kjent at nordmannen var koronasmittet. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / REUTERS

Det er seks dager siden det ble kjent at Granerud var smittet av korona og måtte stå over resten av VM på ski. 24-åringen har nå flyttet inn i en leilighet i Oberstdorf som den tyske treneren Andreas Bauer og hans norske kone har ordnet for ham.

Der skal Granerud sitte i isolasjon i minst åtte dager til mens koronasykdommen forhåpentlig slipper tak.

– Det går mye bedre. Jeg føler meg piggere i dag enn hva jeg gjorde i går. Det føles ut som om formen er på vei opp, sier Granerud i et møte med norsk presse.

Han sier at symptomene han har hatt den siste uken er at han har vært veldig slapp og sliten. Han har også hatt lett hoste.

Granerud forteller at han har vært «veldig sliten», men at han føler at han har taklet sykdommen bra mentalt. Foto: Lise Åserud, NTB

Fikk tilbud om hjelp fra konkurrent

Granerud forteller at han har fått veldig mange hyggelige meldinger fra fjern og nær som har sendt ham lykkønskninger.

Blant annet har flere av hans konkurrenter fra andre land tatt kontakt. Blant annet tyske Karl Geiger som bor i Oberstdorf.

– Han har tilbudt seg å komme med mat om jeg trenger hjelp til det. Det viser samholdet jeg føler vi har på kryss av nasjoner hvor man ønsker hverandre godt. Det synes jeg var stort av ham, sier Granerud.

– Har du benyttet deg av det tilbudet?

– Nei, det har jeg ikke ennå. Jeg har veldig god hjelp av ham som driver her jeg bor. Kjøleskapet er fullt, så jeg er godt fornøyd med det.

Fakta Halvor Egner Granerud * Alder: 24 år (født 29. mai 1996) * Klubb: Asker * Verdenscupen: 11 enkeltseirer – og vant verdenscupen sammenlagt denne sesongen. * VM: Sølv (blandet lagkonkurranse, 2021) * Skiflygings-VM: Sølv individuelt og gull for lag (2020) (NTB). Vis mer

Håper å være tilbake i Planica

VM endte altså i isolasjon og uten individuelle medaljer for denne sesongens klart beste hopper i verden. Granerud vil likevel ikke gå med på at det legger noen stor demper på sesongen sett under ett.

– Målet denne sesongen var å vinne verdenscupen. Det har jeg klart nå. Det er en sesong til terningkast seks uansett, sier han.

Med minskende koronasymptomer, og åtte dager igjen av isolasjonen i Tyskland, begynner Granerud nå å jobbe med det han kan jobbe med.

– Planen fremover er først å bli frisk. Så komme i form. Nå skal jeg se litt på det som har vært og begynne en prosess med å gå gjennom sesongen og forhåpentlig begynne å planlegge for hvordan jeg kan prestere på samme nivå neste sesong.

Men sesongen er ikke over for hopperne. Granerud håper å kunne være tilbake i verdenscupen allerede i Planica om to helger.

– Jeg kommer til å hoppe så lenge jeg føler meg klar. Det avhenger av hvor godt jeg har forberedt meg i forkant. Det frister ikke å gå rett til Planica etter fjorten dager som sofagris, sier han.

Sølvmedaljen i blandet lag sammen med Maren Lundby, Robert Johansson og Silje Opseth, ble beholdningen fra Ski-VM for Granerud. Granerud depper ikke nevneverdig av den grunn. Foto: Terje Pedersen, NTB

Redd for ettervirkninger

24-åringen forteller at han i perioder har vært både engstelig og redd for å bli alvorlig syk. Han sier også at han er bekymret for ettervirkningene av sykdommen.

– Det er noe jeg er redd for. Jeg kommer til å ha tett dialog med Olympiatoppen og lege med tanke på hvordan det er fornuftig å bygge opp den fysiske formen best mulig igjen. Hvordan vi gjør det skal jeg ta nøye diskusjoner med helsepersonell først. Så prøver jeg nå å være så forsiktig som mulig med å holde meg i ro og ikke belaste noe som helst, sier han.