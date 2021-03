Hockeytopp fortviler: Bedre å få nei-beskjed

Stavanger Oilers-eier og næringslivstopp Tore Christiansen mener det vil være bedre å få beskjed om å avslutte sesongen nå, enn stadig og på ubestemt tid å måtte vente på svar fra regjeringen om gjenåpning av seriespillet.

STENGTE DØRER: Stavanger Oilers-eier Tore Christiansen begynner åpenbart å miste troen på at regjeringen åpner for seriespill for toppidretten - før det er for sent for norsk ishockey. Foto: Bjørn S. Delebekk

10. mars 2021 18:38 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi vil ikke motsette oss det. Vi skal respektere tiltakene. Men vi vil ha beskjed. Det ville være bedre å få beskjed om å avslutte og pakke sammen, vi prøver igjen i august, enn å vente på en beskjed som ikke kommer, sier den profilerte ishockey- og næringslivslederen fra Stavanger.

Norsk ishockey stengte på eget initiativ seriespillet for toppserien Fjordkraft-ligaen 8. januar etter smitteutbrudd i flere klubber. Regjerende seriemester Stavanger Oilers spilte sin siste seriekamp mot Vålerenga i Oslo 5. januar.

Siden er flere bebudete restarter blitt utsatt. Nå har regjeringen uttalt at den vil komme med en ny vurdering når det gjelder åpning av seriespill for toppidretten - i midten av neste uke. Fotballen kan komme til å utsette sin seriepremiere 5. april - til 2. mai - som følge av regjeringens «vanskelig å forholde seg til-svar».

Under regjeringens pressekonferanse tirsdag uttalte statsminister Erna Solberg at det inntil videre ikke blir innført nye nasjonale smitteverntiltak, men at myndighetene vil bruke den nærmeste tiden til å følge nøye med på utviklingen i smittetilfeller.

Dersom trenden fortsetter å være negativ, innføres nye strenge tiltak. Forbud mot all innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne er blant disse.

Statsministeren understreket samtidig at et slikt forbud ikke vil ramme profesjonelle toppidrettsutøvere, uten å forskuttere tidspunkt for åpning av seriespill for toppidretten.

Toppklubbene i ishockey mangler 17 til 10 kamper for å fullføre et amputert seriespill på 36 kamper, før planlagt - og amputert - NM-sluttspill fra 5. til 30. april, før ishockeylandslaget skal starte oppkjøringen til VM i mai.

– Vi har fått sparsommelige, eller ingen, signaler med hensyn til åpning. Og så er vi veldig spent på hva som skjer i Oslo, om unntaket for toppidretten fortsatt vil gjelde der. Det vil si om Oslo-klubbene (Vålerenga, Manglerud Star, Grüner) får slippe til i egne ishaller, sier Tore Christiansen.

Han tilføyer at hvis «det som skjer i Oslo» også gjelder toppidretten til over påske, da er det «stengt» - for muligheten til å få en avslutning av sesongen opp å stå.

Tidligere Storhamar-styreleder Njål Berge er styreleder for Norsk topphockey, toppserieklubbenes marked- og interesseorganisasjon.

– Jeg synes at man uansett situasjon bør kunne forvente å få et klart svar, enten det er et ja eller nei, sier han og sikter til regjeringens hverken ja eller nei.

Generalsekretær Ottar Eide i Norges ishockeyforbund sier at «vi» ikke er der hvor vi må sette strek, og mener for sesongen 2020/21. Han sier at forbundet og toppklubbene «hele tiden» - stort sett et par måneder - har etterlyst det: Et klart svar.

– Usikkerheten er vanskeligst å forholde seg til. Det ikke å vite, er verre enn å få en dårlig nyhet, sier han - og mener «nei til gjenåpning».

Ottar Eide påpeker at en årsak til at de i det lengste håper på et ja, er at cirka halvparten av landslagstrener Petter Thoresens VM-mannskap vil bestå av spillere fra lag i den norske toppserien.

– Hvis de før VM ikke har spilt kamper siden januar, vil vi ha et ekstremt dårlig utgangspunkt, sier han.

Alle Norges syv motstandernasjoner i det innledende gruppespillet i VM 21. mai til 6. juni har hatt fungerende seriespill siden før jul.