Fra formsvikt til seier på hjemmebane: Nå vil Molde-gutten til Russland

Aleksander Skoglund (21) har endelig funnet formen.

Aleksander Skoglund vant norgescuprennet på Skaret. Foto: Geir Olsen

7 minutter siden

Mens lokale skirenn den siste tida er utsatt og avlyst, kunne kombinertutøvere fra hele landet samles for å konkurrere på Skaret i helga. Molde og Omegn IF er arrangør for de to norgescuprennene, der utøverne går innenfor toppidrettsdefinisjonen - som betyr at rennene kan gå som normalt under strenge koronarestriksjoner.

I lørdagens renn ble det hjemmeseier til Molde-gutten Aleksander Skoglund. 21-åringen lå på fjerdeplass etter hoppingen, men gikk fortest av alle i langrennssporet. Det ga til slutt en klar førsteplass.