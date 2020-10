Kommunen har vedtatt tvangssalg av Randis eiendom for å bygge «nye Leangen». Det kan være ulovlig.

Konflikten rundt travets nye storstue fortsetter.

Nå nettopp

I et brev til Fylkesmannen i Trøndelag, stiller fire representanter i Orkland kommunestyre spørsmål ved lovligheten av vedtaket om å ekspropriere Randi Jacobsens tomt.

Jacobsen kan bli tvunget til å gi slipp på sine 36 mål med matjord, for at for at Midt-Norge Travforbund skal kunne bygge den nye regiontravbanen. Banen skal erstatte dagens anlegg på Leangen.