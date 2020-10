Hegh Arntzen om Bucuresti-smittet spiller: – Utrolig kjipt om det ikke blir kamp

Emilie Hegh Arntzen legger ikke skjul på at hun fikk seg nok en støkk da nyheten kom om at Cristina Neagu er koronasmittet.

7. okt. 2020 21:35 Sist oppdatert nå nettopp

Det betyr at Bucuresti-stjernen, som er kåret til verdens beste spiller hele fire ganger, ikke kommer til Aquarama lørdag når Vipers skal spille sin tredje kamp i Champions League.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig. Jeg håper bare at testene som resten av laget skal avlegge i Norge er negative slik at vi får spilt kampen, sa Hegh Arntzen etter at Vipers hadde slått Fredrikstad 33–22 i Kongstenhallen onsdag kveld.