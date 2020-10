Opplevde sitt livs skademareritt: – Det svartnet for meg. Jeg holdt på å besvime

Kolstads vingspiller Adrian Aalberg er ute for resten av sesongen.

Nå nettopp

– Det har vært marerittet hele karrieren, og jeg blir skikkelig uvel dersom jeg ser noen får slike skader. Da Julie (Byåsen-spiller Julie Bøe Jacobsen) skadet seg, ble det lagt ut video fra da det skjedde. Sånt kan ikke jeg klikke på, for jeg vet at jeg blir dårlig av å se det. Da jeg kjente på at «nå er det meg», svartnet det for meg. Jeg holdt på å besvime, og måtte sette meg ned med hodet mellom beina, sier Adrian Aalberg.

Kolstads venstreving er ute med korsbåndskade, og er neppe tilbake på håndballbanen før neste sesong.