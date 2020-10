Hushovd var i samme situasjon som Andreas (21): Advarer stortalentet mot disse fellene

Thor Hushovd mener alt ligger til rette for at Andreas Leknessund kan gjøre suksess som proffsyklist, men er klar på at det er fort gjort å gjøre enkle feil som kan koste dyrt.

6 minutter siden

I helga syklet den 21 år gamle tromsøværingen sitt siste løp for Uno-X, før han tar overgang til det tyske storlaget Team Sunweb ved nyttår. Leknessund syklet inn til sammenlagtseier i det italienske rittet Giro della Regione Friuli, og fikk dermed en perfekt avslutning hos det norske sykkellaget.

– Det var litt spesielt siden det var det siste rittet. Derfor ønsket jeg å runde av på en god måte. Vi la noen offensive planer, og innfridde som vi skulle. Det var veldig stas, sier Leknessund om seieren.