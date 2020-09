Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte seg likevel for å gå litt lenger enn EU og gjorde sitt første vedtak om å forby all bruk av fluor i sine øvelser.

FIS forbudet gjelder alle grener. Det vil si langrenn, alpint, hopp, snowboard, friski og så videre. Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) fulgte opp med et likelydende forbud. FIS-forbudet ble befestet med et nytt vedtak på nyåret i år, og det ble slått fast at sesongen 2020/21 skal bli den første uten miljø- og helseskadelige stoffer under skiene.