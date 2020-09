Viking møter gammel storhet i kampen for tilværelsen

Tidligere lå det gjerne titler i potten da Viking og Sandefjord møttes på parketten. Onsdag kveld er det kampen for tilværelsen de to gamle storhetene kjemper for.

Nå nettopp

Etter å ha knust Halden med ti mål (36– 26) søndag, skal Viking måle krefter mot Sandefjord på parketten i Stavanger Idrettshall onsdag.

Begge lagene er tidligere storheter i Håndball-Norge, som ofte kjempet om titler da de braket sammen på parketten.