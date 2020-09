Gjekstad mener nysigneringen spilte sin beste Vipers-kamp: – Veldig imponerende

Før Champions League-kampen mot Krim var Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad usikker på hvilken målvakt han skulle bruke. Svenske Evelina Eriksson (24) takket for tilliten og herjet til tider mellom stengene.

13. sep. 2020 08:56 Sist oppdatert nå nettopp

Krim Mercato-Vipers 26–27

– Det var veldig kult å spille i Champions League. Jeg er utrolig glad for at jeg fikk sjansen til å spille, og den følte jeg at jeg tok vare på.