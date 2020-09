Mamma Ingebrigtsen ble forferdet over Jakobs løp: – Han er tross alt 20 år i dag og må få bestemme selv

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen ble mildest talt overrasket da Jakob løp inn til gull på 1500 meter i rekordfart. Mamma Tone var forferdet.

Nå nettopp

På sin 20-årsdag klinte Jakob til med ny mesterskapsrekord og ny banerekord på Fana stadion med fenomenale 3.33,93 i et rent sololøp. Det gikk altfor fort etter seniors mening.

– Jeg spurte ham i bilen på vei til stadion, men han ville ikke si noe hva han tenkte. Hadde han fortalt at han skulle gå for 3.33 bare to dager etter at han løp 7.27,05 i Roma, så hadde jeg prøvd å stoppe ham, sier trenerpappaen til Aftenbladet.