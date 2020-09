Oilers regner med å tape mellom 5 og 10 millioner på «koronasesongen»

Eierne får regningen når Oilers styrer mot milliontap i 2020/2021-sesongen.

Nå nettopp

Bare dager før ishockeysesongen droppes i gang forteller Oilers’ hovedaksjonær og styreleder Tore Christiansen at klubben har budsjettert med et underskudd på flere millioner kroner for kommende sesong.

– Vi har et budsjett der vi i beste fall går med 5 millioner kroner i minus, i verste fall blir det 10 millioner kroner, sier Christiansen til Aftenbladet.