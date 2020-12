Thiago nærmer seg comeback for Liverpool

Liverpool-manager Jürgen Klopp antyder at Thiago nærmer seg spill etter skadeproblemer. Midtbanespilleren har gått glipp av 16 kamper i Premier League.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kan glede seg over at Thiago snart er tilbake på banen. Foto: Clive Rose / AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Thiago hadde kun rukket å spille to kamper for rødtrøyene. Den forrige kom borte mot byrival Everton 17. oktober.

– Thiago har trent delvis med laget så langt, men på fredag trente han hele økta. Men det var en redusert økt siden vi ikke kunne ha en full økt, sa Klopp tirsdag ifølge Liverpool Echo.

Det spørs om 29-åringen er klar til onsdagens oppgjør mot Newcastle, men et comeback er neppe særlig langt unna.

– Det ser lovende ut for tiden, men jeg ikke si mer om det for å være ærlig. Jeg vet ikke. Jeg tror planen er at hvis han trener helt normalt på mandag, så vil vi se, sa Liverpool-manageren.