Norge hadde kniven på strupen – svarte på tiltale da de slo Sveits

Sander Sagosen førte an igjen, men flere tok ansvar offensivt i norsk seier.

Magnus Jøndal scoret fire mål i Norges seier over Sveits. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

16. jan. 2021 22:00 Sist oppdatert nå nettopp

Sveits – Norge 25–31

Etter tap i VM-åpningen mot Frankrike var kun seier godt nok da Norge møtte Sveits lørdag. Oppladningen til kampen var ikke ideell.

Petter Øverby måtte stå over oppgjøret med magetrøbbel. Magnus Jøndal slet også med magetrøbbel, men ble friskmeldt i tide. Under oppvarmingen pådro dessuten Alexander Blonz seg en skade. Han fikk tilsynelatende en vridning i sitt venstre kne under et skudd.

Landslagssjef Christian Berge kunne glede seg over at Christian O’Sullivan var frisk og tilbake fra start. 29-åringen var savnet mot Frankrike. I VM-åpningen savnet Norge også flere målscorere. Da scoret Sander Sagosen ti mål. Ingen andre scoret flere enn tre.

Mot Sveits var det flere som svarte på tiltale. Harald Reinkind var én av dem som utmerket seg. Etter å ha bommet flere ganger enn han traff i VM-åpningen, scoret 28-åringen fire mål før pause mot Sveits.

– Det er to skudd i verdensklasse, sa TV 3s ekspertkommentator Kristian Kjelling da Reinkind scoret to på like mange minutter.

Fakta Disse scoret Norges mål Sagosen: 11. Johannesen: 6. Reinkind: 5. Jøndal: 4. Myrhol: 2. Bjørnsen: 1. Jakobsen: 1. O’Sullivan: 1. Vis mer

– En strålende kamp

Etter kampen vanket det skryt fra landslagssjef Berge.

– Jeg snakket med ham etter kampen mot Frankrike. Han gikk for de riktige sjansene da også, men traff ikke. I dag er det mye mer rytme og flyt i spillet. Da blir det også litt større sjanser, fordi han kommer i litt større fart. Det er også litt større avstander. Det er en strålende kamp fra hans side, også defensivt, sier landslagssjefen til TV 3.

Reikind mener kritikken han fikk etter kampen mot Frankrike, var rettmessig. Han var irritert da, men destod mer glad lørdag kveld.

– Jeg er den første som vet det når jeg har spilt en dårlig kamp. Jeg prøver å bruke det som motivasjon til å komme meg opp til neste kamp og få klaff der istedenfor, sier Reinkind til TV 3.

Harald Reinkind (i midten), Bjarte Myrhol (t.v.) og Gøran Johannessen etter kampen. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

– Vi må klare å holde oss friske

Landslagssjefen vedgår at inngangen til kampen var problematisk, og at det er viktig at Norge unngår flere sykdomstilfeller fremover.

– Vi må få tilbake alle spillerne. Vi må få dem på banen og klare å holde oss friske. Det vil være vesentlig utover. Ellers blir det sånn at vi må slåss med nebb og klør i hver eneste kamp, sier Berge.

Friskmeldte O’Sullivan er også bekymret.

– Det er ikke bra at vi har noe i laget som flere spillere har hatt nå, men da får de som er her spille. De som kommer inn i dag gjør en god jobb. Vi har mange sultne, unge på benken som også kan bidra, så det var godt å se at vi vant med seks mål i dag, sier han til TV 3.

Berge mener håndballherrenes innsats mot Sveits var «fantastisk».

– Det er mye mer tempo. Vi flytter ballen mye mer. Noen ganger går det kanskje litt over evne, men jeg synes vi skaper mange gode situasjoner. Jeg er veldig godt fornøyd, sier landslagssjefen.

Jevnt åpningskvarter

Det ble en innholdsrik start på oppgjøret. Tre ganger lå ballen i nettet i løpet av det første minuttet, to for Sveits og én for Norge. Så ble det et kort stopp i spillet fordi en katt hadde tatt seg inn i hallen.

Sveits hang godt med de første ti minuttene, men så sa det stopp. I det spilleklokken nærmet seg tolv minutter, utlignet Sagosen til 5–5. Ett minutt senere tok Norge ledelsen da Magnus Jøndal plasserte ballen mellom keeper Aurel Bringolf og nærmeste stolpe.

Norge ledet 17–13 etter første omgang. Da hadde både Reinkind og Gøran Johannessen allerede scoret flere mål enn de gjorde mot Frankrike. Sagosen førte an med sine seks nettkjenninger.

Sander Sagosen spilte en ny praktkamp for Norge. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Nådestøt etter pause

I løpet av de tre første minuttene etter pause, avgjorde Norge i praksis oppgjøret. Ledelsen på fire mål økte til syv mål etter fire raske scoringer av Norge kun avbrutt av én sveitsisk redusering.

Sveitserne, anførte av håndballmaestroen Andy Schmid, klarte ikke å spise opp Norges ledelse. I stedet var det flere norske spillere som ville vise at de har mer å by på enn de fikk vist frem mot Frankrike.

Det hadde til og med Sagosen. Mot Sveits scoret han 11.

– Det flyter. Jeg gjør ikke alt prikkfritt jeg heller. Det er fortsatt litt å gå på, er Sagosens advarsel til Norges neste motstander i VM.

Det er Østerrike, som Norge møter tirsdag kveld.