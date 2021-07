Historien bak det spesielle øyeblikket inspirerer hele tennisverdenen

Ons Jabeur er blitt et av den arabiske verdens store idrettsforbilder.

Ons Jabeur på vei ned mot Wimbledon-gresset. Hun hadde nettopp hatt det hun beskrev som karrierens beste dag. Foto: SIMON BRUTY / Reuters

Ons Jabeur var nesten i mål. Hun hadde matchball mot Garbiñe Muguruza i tredje runde av Wimbledon. En av karrierens store triumfer var nær.

Men før hun skulle serve, gikk Jabeur mot hjørnet av banen med hånden for munnen. Så satte hun seg på kne og spydde.

– Beklager, sa hun, som om noen behøvde en unnskyldning for det.

Hun tapte det neste poenget, men hentet seg inn og sikret seg seieren noen øyeblikk senere. Da la Jabeur seg ned på Wimbledons slitte gress til stående applaus fra samtlige inne på den fullstappede arenaen. De oppmøtte unte henne seieren så inderlig.

Bak øyeblikket er en av tennisens mer spesielle historier. I tillegg til å være god, er det flere grunnet til at fansen elsker Jabeur så høyt.

Vil inspirere

26-åringen fra Tunisia er allerede en barrierebryter. I Australian Open i fjor ble hun tidenes første arabiske kvinne til å komme til kvartfinalen i en Grand Slam-turnering.

Med hennes nåværende 24.- plass på verdensrankingen er hun også tidenes høyest rangerte arabiske kvinne. Hun er også første araber og nordafrikaner til å løfte et WTA-trofé.

Fredagens seier mot Muguruza var av det gjeve slaget, ettersom den fant sted på hovedarenaen i Wimbledon og fordi Muguruza vant storturneringen i 2017.

Slike prestasjoner kan gi næring til drømmene hos andre arabiske kvinner.

– Hun inspirerer så mange, inkludert meg, sa den amerikanske stjernen Venus Williams etter å ha blitt beseiret av Jabeur i runde to av årets Wimbledon-turnering, ifølge Al Jazeera.

Og Jabeur har med tiden lært seg å leve med forventningene.

– Jeg har et annet press på meg enn mange andre spillere, siden vi ikke har mange tunisiske eller arabiske spillere. Så jeg spiller ikke bare for meg, men for hele kontinentet, sa hun selv før årets turnering.

Hun håper å inspirere fremtidige generasjoner med lik bakgrunn.

– Tennis er en verdensidrett. Alle markeder er interesserte, men ikke alle har en tennisstjerne. Det å få sin egen tror jeg betyr ekstremt mye for muligheten for nye talenter. Bare se på hva som skjedde med svensk tennis etter Björn Borg, sier Eurosports tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø.

Ekstreme ferdigheter

På spørsmål om seieren mot Muguruza var hennes største dag i sporten, svarte Jabeur ja, til stor jubel fra Wimbledon-publikumet. Om man ser intervjuet som ble gjort med henne på banen da, er det lett å legge merke til hvor mye positiv respons hun får fra fansen. Hun fremkaller både latter og glede med svarene sine.

Men også ferdighetene hennes er en viktig faktor i forholdet mellom spiller og tilskuer. Det demonstrerte Jabeur virkelig i triumfen mot Muguruza. Hun fant stadig spektakulære måter å vinne ballvekslinger på. Hun tok blant annet et poeng med en vakker forehand rundt nettet. Kreativiteten er hennes varemerke.

Men hun har ikke alltid fått fullt utbytte for ferdighetene sine med racketen. Fysikken har vært et problem.

– Man har alltid sett konturene av noe der, men så har hun hatt begrensninger, noe som har vært litt kjedelig å se. Mangelen hennes på hurtighet er blitt utnyttet for mye, sier Sundbø.

Nå ser det endelig ut til at Jabeur har fått orden på fysikken.

– Jeg tror vi ser hennes fulle spillerstyrke nå. Nå har hun en fysikk som henger med kreativiteten. Jeg vil påstå at hun har større hurtighet og litt sterkere slagkraft, sier Sundbø.

Ons Jabeurs evne til å slå de spektakulære slagene er en av grunnene til hennes store popularitet. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Håper reisen fortsetter

Kommentatoren holdt Jabeur som en outsider til å vinne Wimbledon før turneringen. Hun er videre til fjerde runde.

Etter fredagens seier fortalte hun at mageproblemer var årsaken til at hun kastet opp.

Det hindret henne ikke å ha sin beste dag på banen. Hun håper det blir flere slike.

– Jeg har fått så mange meldinger fra forskjellige mennesker ... Det er utrolig. Men jeg ønsker ikke at reisen stopper her. Jeg ønsker at den fortsetter.

For å komme til kvartfinale må hun slå Iga Światek, som vant French Open i fjor.

Den kampen spilles 12.00 mandag og kan sees på Discovery+.