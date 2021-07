Kvalifiseringen er både vanskelig og svært viktig. Slik forklarer Norges Formel 1-håp spillet bak dramaet.

Når Dennis Hauger forsøker å skaffe seg beste startspor i en Formel 3-kvalifisering, er det 29 andre som prøver på akkurat det samme. Det kan resultere i kaos.

Dennis Hauger leder Formel 3 sammenlagt etter to runder. Før tredje runde i Østerrike har han vært hjemme i Aurskog. Foto: Morten Uglum

– Jeg prøvde å komme meg litt bakover i feltet, men ingen ville kjøre forbi meg. Da ble det en klynge igjen. Da sa jeg til ingeniøren min at «I don’t want to fuck around now», så kjørte jeg bare og prøvde å fokusere på kjøringen og sette en god tid alene, sier Dennis Hauger.

Avstanden mellom bilene som passerer på veien mens Hauger skuer ut over Aurskog, er langt større enn den han er vant til i Formel 3.

Der er de 30 førere fordelt på ti lag. Alle ønsker å vinne hvert løp. Hver gang de konkurrerer, kjører de tre løp. Det tredje, som kjøres på søndager, er det viktigste. Seier der gir 25 poeng. Det er ti poeng mer enn det som deles ut for seier i hvert av de to første løpene.

Startrekkefølgen i det tredje løpet bestemmes på fredag. Da kjører førerne en kvalifisering. Målet er å kjøre én runde så fort som mulig.

Kampen om beste startspor kan stå om tusendeler.

– Kvalifiseringen og den ene runden der en skal gi maks, er kanskje noe av det vanskeligste å få til når en er ny, forteller Hauger.

Dette må han tenke på

Hva gjør kvalifiseringen så vanskelig? Vi lar Hauger forklare.

– Det er veldig vanskelig å finne en lomme, forteller han.

Han ønsker å ligge så nær bilen foran at han kan utnytte dragsuget som oppstår bak den. Det kan være til stor hjelp på rette strekker.

Samtidig vil han ikke ligge for tett på bilen foran. Det er en ulempe i svinger. Det er fordi lufttomrommet som oppstår bak en bil påvirker de aerodynamiske egenskapene til bilen som befinner seg i det.

– Du skal også varme opp dekkene. De er veldig myke. Du har en prosedyre på oppvarmingsrunden for å få perfekt temperatur i dekkene. Da kan du egentlig ikke stoppe opp for mye på slutten, som alle gjør fordi de skal ha god plass, forklarer nordmannen.

– Du må også ha selvtillit og være til stede mentalt. Det er lurt å ha noen teknikker for å klare det. Da er du til stede med en gang du er på vei inn i første sving på kvalifiseringsrunden, forklarer han.

– Formel 2 et naturlig steg

I et møterom i Aurskog står bilen Hauger kjørte i Formel 4. Han vant den klassen i 2019.

– Det er gode minner. Jeg hadde en veldig god relasjon til teamet jeg kjørte for da og bodde mye hos dem i Nederland. Det er et år jeg alltid kommer til å huske, sier han om triumfsesongen.

Norges Formel 1-håp er inne i sin andre sesong i Formel 3. Etter to runder leder han sammenlagt. Under sesongåpningen i Barcelona var han raskest i kvalifiseringen. Han vant da det tredje løpet.

I Frankrike endte han på 2.-plass i to av de tre løpene. Ledelsen hans i sammendraget er nå på seks poeng. Troner han øverst på listen i oktober, mener han Formel 2 burde være neste steg.

– Ja, det hadde vært det naturlige steget. Det er selvfølgelig budsjetter og andre ting som også må på plass før en kommer så langt, men det tenker jeg ikke på nå, forteller 18-åringen.

Og om han tar steget opp en «divisjon», er han ett stort steg nærmere det store målet: Formel 1.

Fakta Denne helgens Formel 3-løp I Formel 3 kjøres det tre løp hver helg. Fredagens kvalifisering avgjør utgangspunktet for søndagens løp. Denne helgen kjøres det på Red Bull Ring i Østerrike. Da ser oppsettet slik ut: Fredag 13.50: Kvalifisering. Lørdag 10.35: Løp 1. Her snus rekkefølgen på de 12 beste fra fredagens kvalifisering. Nummer én derfra starter som 12 og deretter. Lørdag 17.30: Løp 2. Her avgjøres startrekkefølgen ved å snu rekkefølgen på de 12 beste fra det første løpet. Søndag 10.15: Løp 3. Her starter man slik man endte i fredagens kvalifisering. Det er sluttplasseringen i dette løpet som gir flest poeng. Alle helgens løp vises på V Sport 1 (med unntak av løp 1) og Viaplay. Vis mer

Denne helgen kjører Hauger om nye poeng på Red Bull Ring i Østerrike. Foto: Morten Uglum

Klar for ny løpshelg

Mandag denne uken satte han seg på flyet til Italia. Der holder laget han kjører for, Prema, til. Fredag er de på plass i Østerrike. Der skal Hauger nesten kjøre på «hjemmebane». Han er en del av Red Bull-systemet. Formel 1-laget har sitt hovedkvarter på banen i Østerrike.

– Jeg tror det blir bra. Jeg var rask da vi gjennomførte testkjøring der før sesongen, så jeg kommer inn med ganske god selvtillit, sier han.

Fredag må han igjen forsøke å finne en ideell lomme på banen.

– På Red Bull Ring er det mange rette strekker. Det betyr at i første sektor kan du tjene ganske mye på å ligge i dragsuget, mens du i tredje sektor egentlig ikke ønsker å ha noen foran deg.

