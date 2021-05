Utspilt i VM-åpningen: – Brutalt straffet

(Norge-Tyskland 1–5) Norge ble utspilt etter en lovende start av mesterskapspremieren og tapte sin første VM-kamp mot Tyskland på 14 år.

22. mai 2021 13:21 Sist oppdatert 19 minutter siden

– Jeg synes det skjer en del feil over hele banen. Italia er et antatt svakere lag enn Tyskland. Men vi skal ikke gå rundt og tro vi er mye bedre enn dem, sier landslagskaptein Jonas Holøs (33) etter det kraftige skuddet for baugen og foran neste oppgjør mot Italia søndag klokken 11.15.

– Vi skal komme med nytt mot i morgen, sier VM-veteran Mathis Olimb (35) - kåret til Norges beste spiller - i et intervju med VM-arrangøren etter åpningskampen.

Han var nær ved å gi Norge ledelsen etter halvannet minutt mot Tyskland, som fredag startet mesterskapet med 9–4-seier over Italia. Keeper Mathias Niederberger stoppet pucken etter skuddet fra Olimb med utstrakt venstre fot.

– Dessverre. Jeg skulle ha spilt Thomas (Valkvæ Olsen). Han var helt på «blank» (alene foran mål), sa Tyskland-proff Olimb i første pause-intervju vist på Viaplay.

Drøyt tre minutter senere kunne VM-debutant Mathias Emilio Pettersen (21) sørget for 1–0 da han snappet en retur fra Niederberger.

ITALIA NESTE: Landslagssjef Petter Thoresen fikk ikke starten han hadde håpet på mot Tyskland. Norge møter Italia i sin andre VM-kamp søndag. Foran fra venstre: Ken André Olimb, Mathis Olimb, Mats Rosseli Olsen og Tommy Kristiansen. Foto: VASILY FEDOSENKO / X00829

Trener Petter Thoresens mannskap dominerte ikke innledningen av sin mesterskapspremiere, men Norge skapte de beste målsjansene - før Tyskland faktisk scoret.

Fakta Første VM-tap på 14 år Norge har spilt fire VM-kamper mot Tyskland siden 2007: 3–2 i 2008 (Norge til kvartfinale), 12–4 i 2012 (kvartfinale), 5–4 (etter straffeslag) i 2018 og 1–5 i VM 2021. I OL 2018 tapte Norge 1–2 etter straffeslag for Tyskland. Norge tok seg til kvartfinalen, Tyskland tapte OL-finalen mot det russiske laget. Vis mer

– Marerittslutt på perioden, kommenterte nylig hofteopererte Alexander Bonsaksen (34) fra Viaplays VM-studio i første pause.

Matthias Plachta stakk fram kølla mot en vinglepuck etter skudd fra Moritz Müller og styrte den inn bak Norges keeper Henrik Haukeland 16 sekunder før periodehvilen.

OVERMAKT: Norges Tobias Lindström får kjenne på tyske muskler. Foto: Sergei Grits / AP

Marerittet fortsatte i andre periode. VM-debutant Emil Lilleberg (20) gikk på en smell og fulgte opp den med å pådra seg to minutter utvisning og 10 minutter for usportslig opptreden etter takling mot motstanders hode. Den hodeløse opptredenen utnyttet Tyskland. Leon Gawanke smelte inn 2–0 ved et langskudd, som Henrik Haukeland ikke «så» fordi han var dekket av egen back, Christian Kåsastul.

Straks deretter var i realiteten moroa over for Norge.

– Haukeland er jo helt sjanseløs, uttalte Ole Eskild Dahlstrøm fra Viaplays kommentator-bu.

Leonhard Pföderls 3–0 ble kvikt etterfulgt av Lukas Reichels elegante 4–0 halvveis.

– Her er vi blitt brutalt straffet for feilene vi har gjort, sa Dahlstrøms kollega Morten Langli.

Mathis Olimb ga Norge et bitte, bitte lite håp om en slags oppreisning da han på klassisk Olimb-vis trakk pucken inn mot midten av isen foran Tyskland mål og sveipet inn reduseringen til 1–4 - via køllespissen til Emil Lilleberg, som etter hvert ble kreditert scoringen.

– Vi klarer ikke helt å løse det i noen deler av spillet. De gjør målene på våre feil, uttalte Mathias Trettenes på vei inn i garderoben i Riga til siste pausehvile.

Norge startet siste periode med overtallsspill fem mot fire utespillere. Enda en redusering ville gi håp i hengende snøre. Mathias Emilio Pettersen klinket umiddelbart pucken i tverrliggeren - og ut - bak Niederberger.

Lean Bergmann (22), som denne sesongen har scoret to mål i løpet av 32 kamper fopr San Jose Barracuda i AHL, fremsto som målscorer av rang da han freidig feide inn Tysklands nummer fem.

– Vi er noen nummer for små, vi må innrømme det, konstaterte Viaplay-kommentator Morten Langli.