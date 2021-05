Hat trick-Trettenes fant seiersmelodien mot Italia: – Gåsehud

(Norge-Italia 4–1) Mathias Trettenes (27) gjorde hat trick og Norge fant igjen seiersmelodien i VM mot sjanseløse italienere.

23. mai 2021 13:27 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er første gang. Det er ikke hverdagskost for meg, svarer Trettenes på spørsmål om han tidligere har scoret tre mål for landslaget.

Sist vinter var han lenge ute på grunn av covid-19-sykdom. Han gjorde imidlertid hat trick for sin sveitsiske klubb HC La Chaux-de-Fonds i NLB (liganivå to) i januar.

– Vi har et mål om å nå kvartfinale. Det er et hårete mål. Men vi får ta en kamp av gangen, sier Mathias Trettenes foran nummer tre mot Finland tirsdag klokken 19.15.

– Det blir tøft. Kasakhstan imponerte mot Latvia (seier etter straffeslag). Men alle slår alle. Danmark slo Sverige (i den andre gruppen), sier landslagssjef Petter Thoresen når det gjelder å ende topp fire i gruppespillet etter syv kamper.

GRAND PRIX: Mathias Trettenes (t.v) var Norges beste spiller og scoret tre mål mot Italia i hockeyguttas andre VM-kamp i Riga lørdag. Foto: GINTS IVUSKANS / AFP

Regjerende verdensmester Finland slo USA 2–1 i sin første kamp og spiller mot Kasakhstan senere søndag ettermiddag. Latvia slo Canada for første gang i VM fredag.

Fakta Overraskende VM-resultater VM i Riga 21. mai til 6. juni har startet med flere oppsiktsvekkende resultater. Vertsnasjonen Latvia slo Canada 2–0 i sin åpningskamp. Det er latviernes første seier over Canada i VM. Danmark slo Sverige 4–3 lørdag. Det er danskenes første seier over Tre Kronor i VM. Tsjekkia, regnet som en av mesterskapets gullfavoritter, tapte sin andre kamp på rad for Sveits med 2–5 lørdag - etter 3–4 for det russiske laget fredag. Ingen lag rykker ned fra årets pandemi-pregede A-VM fordi B-VM (1. divisjon) ble avlyst. Vis mer

– Den er klokkeklar. Jeg får gåsehud på armene, utbrøt Ole Eskild Dahlstrøm begeistret da Mathias Trettenes i begynnelsen av tredje periode med køllespissen styrte inn Norges fjerde mål - og sitt tredje - mellom bena på Italias keeper Justin Fazio etter backskudd fra Erlend Lesund.

– Han er en ål, fulgte Viasats kommentator opp da den tidligere Stavanger Oilers-spilleren var nær ved å sette inn sitt fjerde mål fem minutter før slutt.

Saken var klar etter Norges åpningstap 1–5 for Tyskland lørdag:

Norge måtte søndag i praksis slå Italia i ordinær spilletid og ta tre poeng for fortsatt å være med i kvartfinalekabalen foran de neste fem kampene i gruppespillet mot Finland, Canada, Latvia, USA og Kasakhstan.

Les også Utspilt i VM-åpningen: – Brutalt straffet

Thomas Valkvæ Olsen kom til en god målsjanse etter to minutter, Mathias Emilio Pettersen skjøt og pucken traff stolpen bak keeper Justin Fazio i Italias mål - og Trettenes sørget for 1–0 etter 10 minutter:

En frigjørende puckkipp av Sondre Olden i egen forsvarssone, frem til Trettenes som i full fres avsluttet med ypperlig snert i skuddet.

– Enkelt, men bra mål, uttalte Mathias Trettenes før han gikk til første pausehvile.

Etter kampen omtalte han det som «textbook». Etter læreboken, altså.

HETT: Mats Rosseli Olsen scoret Norges andre mål i andre periode. Her forteller han Italias Stefano Giliati hvor skapet skal stå. Foto: GINTS IVUSKANS / AFP

– Jeg vil se flere skudd, påpekte tidligere landslagssjef Roy Johansen (61) i Viaplays VM-studio foran midtperioden - som Norge startet i overtallsspill fem mot fire utespillere.

Vålerenga-treneren fikk svar på tiltale, men de norske skuddene kom ofte fra trange posisjoner og marginale vinkler. Inntil Mats Rosseli Olsen handlet stikk i strid med det inntrykket og scoret sitt første VM-mål siden mesterskapet i Moskva for fem år siden.

Les også Hockeylandslaget innesperret foran VM-premieren

– Det der er jo helt genialt spill, slo Ole Eskild Dahlstrøm fast fra rettighetshavers kommentator-bu.

Frölunda-veteranen lette seg til god plass seks-syv meter foran nesen på keeper-Fazio og slo til med en gang etter målgivende pasning fra Ken André Olimb i et åpenbart godt avtalt overtallsspill.

Fire minutter før siste periodepause slo Mathias Trettenes til igjen, denne gangen med all ønskelig flyt. «Skuddet» hans - i overtallsspill fra høyre kant - gikk via et italiensk forsvarsben og pucken skled inn til 3–0.

59 sekunder inn i tredje periode var han på hugget enda en gang. Rögle-backen Erlend Lesund, som kom til VM fra finaletap for Växjö i det svenske sluttspillet, «la» pucken mot mål, der Trettenes dukket opp som troll av eske. På «tennis» vinklet og lirket han pucken mellom bena på Italias sjanseløse keeper Fazio - og i nettet.

Åtte minutter før slutt - da skuddstatistikken viste 36–12 i Norges favør - reduserte Daniel Frank for Italia.

– Norge har dominert fra første dropp, konstaterte Viasats kommentator Morten Langli.