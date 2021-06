Casper Ruud: – Dette var ikke verdens ende

Den gylne muligheten glapp for tennisspiller Christian Ruud. Nå må han ta med seg denne erfaringen i sin videre karriere.

Casper Ruud måtte se langt etter 4. runde. Foto: BENOIT TESSIER /Reuters/NTB

Nå nettopp

PARIS. Casper Ruud – Alejandro Davidovich Fokina 6–7 (7–3), 6–2, 6–7 (6–8), 6–0, 5–7)

Før alt var over endte Casper Ruud på ryggen i den røde grusen. Nesten som en knockout. Han reiste seg, bare for å oppleve at spanjolen fikk inn de siste «treffene». Hans far har vært bokser og det var en utrolig kraft over Ruuds motstander Alejandro Davidovich Fokina i denne kampen, som varte i fire og en halv time.

Nå ja, han ble på ingen måte knocket, for de to fulgte hverandre klisjéaktig som skygger. De var egentlig like gode, men så viste det seg at spanjolen, som egentlig så kjørt ut etter 1. sett som varte i én time og 20 minutter, hadde mest krefter på slutten. Det lille ekstra.

Fakta Casper Ruud Født: 22. desember 1998 Bosatt: Snarøya, Bærum, snart Oslo Klubb: Snarøya Tennisklubb Familie: Foreldre og to søstre Sivilstand: Kjæreste Ble proff: I 2015 Meritter: Yngte nordmann gjennom tidene som tok NM-gull og kongepokal da han var 15 år. Tre NM-gull i single, EM-sølv som junior. Som junior var han ranket som nummer 1 i verden. Debuterte i Grand Slam i 2018 i Australian Open. Første nordmann til å vinne en herreturnering på det høyeste nivået (ATP) i 2020. Det skjedde i Argentina. Vant i ATP igjen i Geneve rett før French Open i år. Ranket som nummer 16 i verden. Vis mer

Blek, men fattet

Casper Ruud kom til pressekonferansen på kvelden og forklarte hvordan han hadde det og hva han tenkte:

– Tapet svir og er bittert, men jeg kan ikke tenke alt for negativt om det. Jeg må ta det med meg som videre motivasjon, sa han.

Ruud følte at han tapte på målstreken, fordi han tok flere sett og game enn sin motstander. Det at han selv alt på ryggen, føltes ikke så fælt:

– Jeg mistet balansen og festet. Det skjer fra tid til annen.

Nå drar han hjem til Norge sammen med pappa Christian Ruud og fysisk trener Marcel da Cruz. Teamet har kun vært på tre mennesker på grunn av pandemien og restriksjoner. Vanligvis er flere i familien med når det er noe stort i gjære.

Alejandro Davidovich Fokina viste seg å ha det lille ekstra på slutten av thrillerkampen. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

Mye mer på gang og nytt underlag

Ruuds planer er klare. Han skal ta med seg turneringene Mallorca 250 og deretter Wimbledon i første omgang. Heretter er det gress som gjelder.

– Det fine med tennis er at det kommer nye turneringen om en uke eller to. Dette var ikke verdens ende. Jeg vet at jeg skal komme tilbake til Roland Garros i mange år fremover, sier bæringen.

Han stoppet på tredje runde for tredje år på rad, men minner om at han kunne vært ute allerede i den første kampen.

– Benoît Paire hadde meg i knestående.

– Får du sove i natt?

– Jeg får nok flashback, men pleier ikke å tenke for negativt, for det kan være en dårlig oppskrift. Dette tapet er en del av gamet. Jeg må bare akseptere det, og kan ikke dvele så mye. Det vil komme nye sjanser.

Han syntes at Fokina, som han vant over i 2019, var en sterk spiller.

– Jeg visste aldri hva som ville komme ut av racketen hans.

Fokina, på sin side, ga ros til nordmannen da han møtte pressen digitalt litt senere.

– Denne kampen representerer Roland Garros. Jeg hadde alle følelser i meg underveis. Han spilte utrolig tøft, sa 21-åringen om sin motstander.

Kampen gjorde Casper Ruud trist, men han skal komme fryktelig tilbake. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters/NTB

Nervedrama for alle

– Dette er en helt vill tenniskamp, og vi må virkelig hylle begge gutta som leverer som de gjør. Så er det bare så utrolig synd at det ikke er vår mann som klarte å avgjøre, sier kommentator Sverre Krogh Sundbø i Eurosport.

Han mener at på dette nivået krever det en Ruud som er påskrudd og på topp. Da kan ikke det første settet være ordentlig nervøst og upresist.

– Det er disse oppgjørene som må gå din vei før man kan kalle seg en toppspiller. Tidligere har mange tette kamper vippet Ruud sin vei, men nå kjempet Fokina enda hardere.

Ruud er kjent for å ha en god forehand, som skaffer mange poeng. I denne tredje runden i French Open var den sjeldent svak. På en god dag ville han fikset denne kampen i tre sett.

– Dette var en gyllen mulighet. I 4. runde ventet en argentiner som Ruud slår på en god dag. Nå er det isteden Fokina som får møte Federico Delbonis i 4. runde søndag.

– Hva skal Ruud ta med seg etter din mening?

– Jeg håper dette er et oppgjør som gjør Casper Ruud til en enda bedre tennisspiller og en som kan ta det neste steget helt opp i toppen. Han må lære seg hvordan han tar med seg denne erfaringen for å kunne vinne slike toppoppgjør. Han må være i situasjonen og oppleve det, for at det skal bli uttelling når han står der igjen neste gang. Det han og vi kan ta med oss er en helt utrolig tennisopplevelse. Dette er oppvarming til noe stort.