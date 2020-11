Stort skår i gleden for Sola som sikret seg historisk finale

Sola-spillerne tok tak fra kampstart og holdt hjemmelaget på god avstand gjennom hele kampen. Men et stort skår i gleden over seieren var den stygge kneskaden til forsvarsbauta Martine Wolff.

Maja Magnussen hadde en formidabel semifinale og scoret på omtrent alle sine muligheter. Svein Hagen

21. nov. 2020 20:24 Sist oppdatert nå nettopp

Fredrikstad - Sola 22–29:

– Først og fremst er dette enormt stort for Sola, da tenker jeg på hele klubben som har lagt forholdene til rette for at vi skal lykkes. Helt fantastisk å kunne gå til en NM-finale, noe vi aldri har klart før, sier en fornøyd Sola-trener Steffen Stormo Stegavik like etter kampslutt.