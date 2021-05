Tennisekspert om Ruud: – Han kan slå alle på grus

Eurosport-kommentator og tidligere tennisspiller Christer Francke mener at Casper Ruud (22) har nådd et nytt nivå.

– Det er ganske ekstremt det han driver med nå, sier Francke til VG.

– Han kan slå alle på grus. Servingen er så bra. Det er nærmest umulig å bryte servene hans, fortsetter tenniseksperten.

Casper Ruud avanserte torsdag til kvartfinalen i den store turneringen i Madrid etter å ha vunnet over verdensfemmer Stefanos Tsitsipas (22).

– Gutta i topp 10 er alt de andre ser opp til og prøver å bli en del av selv. Når man slår spillere i topp 10, føles det som man nærmer seg å nå det målet, sa Ruud etter seieren ifølge NTB.

– Det handler mye om selvtillit. Man vet at man må være en komplett spiller. Man må ha så få svake sider som mulig. Når man spiller mot en topp-10-spiller, vil han mest sannsynlig finne ut hva du er svak på og angripe det.

– Dette er uten tvil den største seieren i karrieren. Måten han spiller på nå, er så imponerende. Han er stabil og holder trykket oppe hele tiden, sier Francke.

– Er Casper Ruud blitt en ekstrem grusspesialist?

– Egentlig ikke, for på banen i Madrid går det fortere. De gode serverne gjør det også bra der. Og Casper får betalt for at han server bedre enn de andre grusspesialistene akkurat nå. Han servet bedre enn Tsitsipas i denne matchen.

Christer Francke er imponert over hvordan Ruud holder servene:

– Han har ennå ikke hatt en breakball mot seg på tre kamper. Han taper ikke et eneste servegame. Det er ganske sprøtt at han er så stabil i serven. Det er det som er veldig bra i Madrid.

– Jeg må klype meg litt i armen - at det er mulig for en norsk tennisspiller å gjøre det så bra.

– Fordelen med å spille mot Tsitsipas er at det blir spill. Men Casper er så god på returene også. Han kan vinne denne turneringen!

Melanie Stokke er en annen tidligere toppspiller som jobber som TV-ekspert. Hun sier etter Ruuds seier torsdag:

– Casper er utrolig stabil mentalt. Han tar vare på de mulighetene han får. Og han har evnen til å avgjøre når det gjelder.

– Hvordan passer Madrid-grusen ham?

– Jeg har spilt der selv, og det går raskt. Ballen spretter høyere, og da må du ha god kontroll på ballen. Det ser ut som om Madrid passer hans spill og evne til å skade motstanderen.

– Kan han slå hvem som helst på grus?

– Det er vanskelig å si. Mot Aleksandr Bublik blir ikke like lett. Han takler også forholdene bra. Men så lenge Casper klarer å vise den beste utgaven av seg selv og holde hodet kaldt og vise selvtillit, så vil motstanderne frykte ham. Det er kjempepositivt!

