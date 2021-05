Nå tvilere flere utøvere på om dette er lurt

Japanske idrettsutøvere er, som mange japanere, skeptiske til om OL i Tokyo bør gå som planlagt i juli og august.

Japans store golfhelt Hideki Matsuyama er skeptisk til OL på hjemmebane. Den ferske Masters-vinneren vil gjerne at det skal arrangeres, men ser problemene. Foto: JONATHAN ERNST, Reuters/NTB

– For noen er det bare snakk om en gang hvert fire år. Jeg vil at disse skal få lov til å delta, men når du ser situasjonen Japan er i, har jeg blandede følelser.

Det var ingen hvemsomhelst som sa dette. Hideki Matsuyama er en av Japans store idrettshelter. Golfspilleren er den eneste fra Japan som har vunnet en majorturnering da han gikk til topps i Augusta Masters i forrige måned. Han er akkurat nå ranket som nummer 15 i verden. Nå er han i tvil om det er riktig med en olympisk fest når hjemlandet sliter.

Flere som tviler

Han er bare en av flere japanske idrettsutøvere som mener at lekene kommer for tidlig og er veldig ubeleilig. Det er krisestemning i Japan, og det er fortsatt unntakstilstand frem til 31. mai i en rekke fylker (prefekturer), blant annet i Tokyo.

Fakta Tokyo 2020 Sommer-OL i Tokyo skulle opprinnelig vært arrangert i månedsskiftet juli/august 2020 med Paralympics en måned sener. Ble utsatt på grunn av pandemien.

Nye datoer er 23. juli til 8. august 2021. Paralympics 24. august til 5. september.

Totalt 15.400 deltagere skal i de to periodene konkurrere om medaljer, heder og ære.

Det er allerede klart at det ikke blir solgt billetter til utenlandske statsborgere. Det er fortsatt usikkert om billetter blir lagt ut for salg i hjemmemarkedet.

Det er utarbeidet en omfattende protokoll for hvordan lekene skal arrangeres under en pandemi. Vis mer

Svømmeren Rikako Ikee er et av Japans store medaljehåp. Hun skal delta for Japan bare to år etter at hun ble diagnostisert med leukemi. Mange i Japan mente at hun burde trekke seg. Dette skrev hun på Twitter ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo:

– Vi utøvere har selvfølgelig jobbet hardt for å kunne delta i OL, men jeg synes det er naturlig at mange mener at lekene bør avlyses på grunn av koronavirus.

Samtidig ba hun om forståelse for at det ikke er opp til utøverne å bestemme.

Betydelig motstand

Motstanden mot lekene i Japan er betydelig.

Smittetallene øker fortsatt i Japan. Vaksineringen går tregt. Det mangler personell til å sette vaksiner og en del sykehus er i ferd med å fylles opp.

Fortsatt viser meningsmålinger at mellom 60 og 80 prosent av befolkningen vil avlyse eller utsette lekene.

Det holdes demonstrasjoner for å protestere, men det er ikke snakk om store protestaksjoner. 300.000 har skrevet under et opprop om å stoppe lekene.

Steder som skulle tatt imot olympiske utøvere før lekene trekker seg i hopetall.

Svømmeren Rikako Ikee har vært nødt til å svare på spørsmål om hun virkelig ønsker å være med i lekene. Hun har leukemidiagnose, men er samtidig en medaljekandidat for vertslandet. Foto: Issei Kato, Reuters/NTB

Den japanske statsministeren, Yoshihide Suga, ble hardt presset av opposisjonen i parlamentet tidligere denne uken. Han ble spurt om han kunne garantere et sikkert OL mens landet var i en unntakstilstand. Ifølge AP prøvde han å unnvike spørsmålet og svarte gjentatte ganger at han var forpliktet til å holde sikre leker. Men han ga ingen garantier. Hans opptreden i parlamentet har vekt oppsikt.

Samtidig er IOC helt overbevist om at det blir et OL uansett.

– Når lekene finner sted og det japanske folket er stolte verter til et arrangement som blir historisk, er jeg sikker på at folkemeningen er for lekene, sa IOC-talsmann Mark Adams på en digital pressekonferanse onsdag.

Han slapp dog ikke unna protestene. En demonstrant hadde kommet seg inn i lokalet hvor han brettet ut et banner med påskriften: «No to olympics».

Strenge regler

Det er utarbeidet en omfattende regelbok med en smittevernplan for lekene. Det er et utall av regler både utøvere, trenere, ledere og media må forholde seg til. Det vil for eksempel ikke være mulig å bevege seg fritt ute de første 14 dagene i landet. Det skal testes og testes hele tiden.

For IOC er det store penger på spill. Dersom lekene ikke går av stabelen vil TV-selskapene stå i kø for å få tilbake milliardbeløp som de har betalt for å kunne vise idrettssirkuset.

Denne uken skulle IOC-president Thomas Bach vært i Japan. Han avlyste sin reise.

Årsak: økt smittespredning i Japan og unntakstilstand i stadig nye områder.

PS: Denne uken ble det klart at norske utøvere kan delta i Pfizers vaksinetilbud via IOC. Det betyr at norske utøvere kan være fullvaksinert før lekene starter.