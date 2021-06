Skadesmell for Rosenborg: Markus Henriksen ute i flere måneder

Rosenborg-spiller Markus Henriksen (28) er ute med leddbåndskade i 12-16 uker.

KNUST: Henriksen forteller at han er langt nede etter den siste skadebeskjeden. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

18. juni 2021 10:43 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Markus har fått en ny skade i samme leddbånd som for en måned siden. Men skaden er lokalisert et annet sted enn den forrige, sier Rosenborg-lege Reidar Due i pressemeldingen.

Henriksen må bruke skinne i seks til åtte uker. Det forventes at han er satt ut av spill i hele 12–16 uker.

– Jeg er knust. Det var en veldig tung beskjed å få. Men jeg skal prøve å bidra med det jeg kan i garderoben og på sidelinjen, sier Henriksen selv.

– Nå skal jeg følge planen jeg får nøye og sørge for at jeg er tilbake på banen så fort som mulig, fortsetter han.

Due opplyser til VG at den nye skaden kom på trening sent forrige uke. Det er i samme kne, men en ny skade.

– Leddbåndet løsnet fra beinhinnen, sier Due til VG.

Henriksen fikk beskjed om skadesituasjonen etter omfattende undersøkelser denne uken.

28-åringen vil i tillegg til klubbens fysioterapeuter bli fulgt opp underveis av spesialist i ortopedi ved Aleris, Agnar Tegnander.

I 5–0-seieren mot Viking for en måned siden scoret Henriksen først et pent mål før det smalt i kneet. Situasjonen kan du se i videoen under. Nå har Rosenborg-spilleren fått en ny skade i samme leddbånd.