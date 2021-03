Kretsen vil bygge ny fotballhall – men har fått et problem

Tromsø kommune har foreløpig ikke noen tomt klar til byens nye fotball-storhall.

SKARPHALLEN: For et par år siden ble Skarphallen innskrenket og dermed for liten til elleverfotball. Foto: Ronald Johansen

Nå nettopp

iTromsø skrev for en måned siden om utvalget fra Troms fotballkrets som i flere år har jobbet med å få byens nye fotball-storhall realisert. Nye sikkerhetskrav medførte at Skarphallen for et par år siden ble innskrenket i både lengde og bredde – og dermed er den nå for liten til elleverfotball.

En del av finansieringen kan være at Skarphallen blir solgt. Men hvor den nye fotballstorhallen skal ligge, er ennå ikke avklart.